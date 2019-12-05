"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة، للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 05/12/2019م حتى الساعة 16:00 تاريخ 06/12/2019م.



وأوضح المركز أن، الطقس، بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، أجواء صحوة الى غائمة جزئيا وباردة أثناء الليل والصباح الباكر مع إمكانية تكون الشابورة المائية على المنحدرات الجبيلة لمحافظات ( حجة ،المحويت ،ريمة وتعز ) ،بينما تكون الأجواء غائمة جزئياً أثناء النهار مع فرصة لتشكل قطع متفرقة من السحب المزنية في فترة ما بعد الظهر على أجزاء من المرتفعات الغربية.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها الى 30 عقدة.

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أما في المناطق الساحلية، وخصوصا بالسواحل الجنوبية والشرقية، أجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة الى متوسطة على اجزاء منها ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها من 08 الى 20 عقدة.

وبين المركز، أن السواحل الغربية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 08 إلى 18 عقدة.

وبخصوص المناطق الصحراوية، أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وباردة نسبيا أثناء الليل والصباح الباكر ، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها من 05 إلى 15 عقدة .

ونبه المركز الوطني للأرصاد، الموطنين في المرتفعات الجبلية و الهضاب الدخلية والصحراوية من الاجواء الباردة، والموطنين خاصة سائقي المركبات من الانخفاض في مدى الرؤية الافقية بسبب الشابورة المائية او الضباب خلال ساعات المساء و الصباح الباكر.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى وجنوب البحر الاحمر وباب المندب من الرياح الشديدة من ارتفاع الموج.