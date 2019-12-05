شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف مواطنين في حادثتين منفصلتين في إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 إب - الخليج 365 اختطفت مليشيا الحوثي، مواطنين في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب، وسط اليمن.

وأضافت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي اختطفت عاقل حارة منطقة "الحمامي" بمدينة إب نعمان المحمودي وعضو المجلس المحلي "عبدالوهاب جرعم". Advertisements وأشارت المصادر إلى أن "المليشيا الحوثية اقتادتهما إلى سجونها بمديرية الظهار بمدينة إب. كما اختطفت مليشيا الحوثي الشاب "فؤاد فيصل صالح علي الفراصي" من منطقة "ظلمة" مركز مديرية حبيش شمال محافظة إب ونهبت دراجته النارية واقتاده إلى سجونها بمديرية حبيش. وتحدثت المصادر، أن الشاب المختطف "الفراصي" من أبناء منطقة "الصافيه" عزلة بني علي مديرية حزم العدين غرب إب. وتمارس مليشيا الحوثي والتي تحكم قبضتها على إب ، تمارس انتهاكات وجرائم يومية وصلت لأكثر من 14 ألف انتهاك وجريمة منذ أكثر من خمس سنوات بحسب تقارير حقوقية ومحلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تختطف مواطنين في حادثتين منفصلتين في إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.