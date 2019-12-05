شكرا لقرائتكم خبر عن اخر صورة ألتقطت لـ"صالح" قبل مقتله بلحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شر حساب على تويتر يحمل اسم ” بكيل عفاش” صورة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، قال إنها ” آخر صورة له مع الوساطة وهم يحاولون اقناعه بتسليم نفسه ويكون تحت حماية مليشيا الحوثيين الانقلابية”.

وذكر الحساب حوارا مختصرا بين صالح ولجنة الواسطة، بعد أن رفض عرضها ” وقال لهم نحن من نواجه.. قالو له قوات عسكريه تتبع المليشيات فقال لهم ومن أكبر منهم فقالو له الموت او تسلم نفسك فرد عليهم انا علي عبدالله صالح ومستعد أقاتل الموت نفسه”.



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