عــــــاجل : مصرع قيادي كبير تابع للمجلس الانتقالي في عدن.. تعرف عليه (الاسم + الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements #65533;فادت الانباء الواردة من مدينة احور بمحافظة ابين عن مصرع نائب قائد الحزام الامني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا باحور سالم عوض الساحمي في منطقة احور في المعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني وميليشا الحزام الامني التي تمنع قوات الجيش الوطني من دخول الى عدن حسب اتفاقية الرياض.



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