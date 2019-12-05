شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : قيادة قوات التحالف في عدن.. تخرج عن صمتها وتصدر هذه الاوامر العاجلة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements #65533;ال ماهر عبدالحكيم الحالمي المتحدث باسم قاعدة العند الجوية في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه هناعدن ان قيادة القوّات السعودية عدن وجهت فوراً وقف القتال في ابين بين قوّات ميليشات الحزام الامني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا وبين وقوّات الحكومة الشرعية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : قيادة قوات التحالف في عدن.. تخرج عن صمتها وتصدر هذه الاوامر العاجلة ( تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.