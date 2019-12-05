انطلاق حملة تحصين للوقاية من مرض الدفتيريا في المكلا

أطلقت المنظمة الدولية للطفولة" يونيسيف"حملة تحصين للوقاية من مرض الدفتيريا، في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن.



ويشارك في الحملة التي بدأت أمس أكثر من 800 عامل وعاملة صحيين، وفق المنظمة.



وتستهدف الحملة التي تأتي بدعم من البنك الدولي وتنفيذ منظمة اليونسيف أكثر من 200 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 15 عاماً.



والدفتيريا عدوى تسببها بكتيريا الخُنَّاق الوتدية، وعادةً ما تبدأ علامات الدفتيريا وأعراضها التي تبدأ بالتهاب في الحلق وحمى بعد يومين إلى خمسة أيام من التعرّض للبكتيريا المسببة لها وتتراوح حدتهما بين خفيفة ووخيمة، وتنتشر عن طريق الرضاض أو الاحتكاك المباشر.



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