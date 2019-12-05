بينهم مسؤول محلي.. مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب

شنت مليشيا الحوثي الانقلابية، حملة اختطافات جديدة، في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات مستمرة وممنهجة ضد المدنيين.



وعلم "يمن شباب نت" من مصادر محلية، قيام مليشيا الحوثي الانقلابية بخطف عدد من المواطنين بينهم مسؤول محلي في مديريات الظهار وحبيش.



وقالت المصادر، إن المليشيا الحوثي اختطفت عاقل حارة منطقة "الحمامي" بمدينة إب، نعمان المحمودي، وعضو المجلس المحلي "عبدالوهاب جرعم".



المصادر أكدت أن المليشيا أودعت "المحمودي، جرعم" في سجون تابعة لها بمديرية الظهار بمدينة إب.



في ذات السياق خطفت مليشيا الحوثي الشاب "فؤاد فيصل صالح علي الفراصي" من منطقة "ظلمة" مركز مديرية حبيش شمال محافظة إب، ونهبت دراجته النارية، قبل أن تودعه في أحد سجونها بمديرية حبيش.



وتأتي هذه الحملة في ظل انتهاكات يومية ترتكبها المليشيا بحق المدنيين في المحافظة الخاضعة لسلطاتها، وتشير تقارير حقوقية حديثة عن وجود المئات من أبناء محافظة إب في سجون المليشيا.



وكان تقرير حديث لمنظمة الجند لحقوق الانسان كشف عن اختطاف مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 4 ألف مدني في إب خلال 5 سنوات من الانقلاب.



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