شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستشهاد خمسة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 أستشهد خمسة أطفال، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، بمقتل خمسة أطفال أثناء عبثهم بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق بمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة. وأودت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية منذ حربها على اليمنيين، بحياة وإصابة مئات اليمنيين، وفق تقارير حقوقية. أسماء الأطفال الضحايا: Advertisements ـ عبدالسلام عبدالله مسعود ( 7سنوات ) ـ أماني عمر صغير (7 سنوات) ـ مراد أحمد مشروعي ( 8 سنوات) ـ عبدالله مسعود (8 سنوات ) ـ سيد عمر يحي (13سنة)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إستشهاد خمسة أطفال بانفجار عبوة ناسفة في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.