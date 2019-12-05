مليشيات الحوثي تترك عشرات الجثث لقتلاها في حيس بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 سقط العشرات من القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

Advertisements مصادر ميدانية في مدينة حيس قالت ان مليشيات الحوثي تركت جثث عشرات القتلى من مسلحيها الذين هاجموا مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مدينة حيس هذا وحصلت القوات المشتركة على صورة لأحد قتلى مليشيات الحوثي من الذين هاجموا مواقع القوات المشتركة في حيس حيث هرب مشرفي مليشيات الحوثي تاركين جثث قتلاهم المهاجمين بالقرب من مواقع القوات المشتركة.

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