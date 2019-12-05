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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تترك عشرات الجثث لقتلاها في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
سقط العشرات من القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم شنته مليشيا الحوثي على مدينة حيس بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.
مصادر ميدانية في مدينة حيس قالت ان مليشيات الحوثي تركت جثث عشرات القتلى من مسلحيها الذين هاجموا مواقع القوات المشتركة شرق وشمال مدينة حيس
هذا وحصلت القوات المشتركة على صورة لأحد قتلى مليشيات الحوثي من الذين هاجموا مواقع القوات المشتركة في حيس حيث هرب مشرفي مليشيات الحوثي تاركين جثث قتلاهم المهاجمين بالقرب من مواقع القوات المشتركة.
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