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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. مليشيا الحوثي تستهدف بالصواريخ معسكرا للجيش في بني خولان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ تعز
استهدفت المليشيات الحوثية بصواريخ الكاتيوشا معسكرا تدريبيا للجيش الوطني في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأكدت مصادر عسكرية أن صواريخ المليشيات الحوثية استهدفت ظهر اليوم معسكرا تدريبيا تابع للواء 17 مشاة في منطقة بني خولان جنوب المحافظة.
وأوضح المصادر أن الصواريخ التي استهدفت المعسكر التدريبي انطلقت من مواقع تمركز المليشيات في دمنة خدير مشيرا إلا أنه لم يتم رصد أي أضرار تُذكر جراء الاستهداف.
يشار إلى أن المليشيات الحوثية اشن قصفا يوميا على مدينة تعز منذ أكثر من أربع سنوات.
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