الجوف.. المركز الاجتماعي للنازحين ينفذ دورة تدريبية لأعضاء شبكة الحماية المجتمعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات أقام المركز الاجتماعي للنازحين بالجوف دورة تدريبية لأعضاء شبكة الحماية المجتمعية بمديرية الحزم والتي تعد من الأنشطة التي يقوم بها المركز إلى جانب جلسات التوعية المجتمعية كما يقدم المركز العديد من الخدمات الاجتماعية والنفسية والقانونية.

Advertisements وبحسب المركز، تهدف الدورة إلى تأهيل ممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع والناشطين وتسهيل التعاون فيما بينهم بما يحقق المصلحة والرفاه المجتمعي للنازحين والمجتمع المضيف ويسهل تقديم الخدمات لهم ويعزز العلاقة بين المركز الإجتماعي للنازحين والجهات والمناطق التي يمثلونها ويرسخ ثقافة العمل التطوعي وتقديم خدمات الحماية للنازحين. كما تهدف الدورة إلى تأهيل ممثلي المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي المجتمع والناشطين وتسهيل التعاون فيما بينهم بما يحقق المصلحة والرفاه المجتمعي للنازحين والمجتمع المضيف ويسهل تقديم الخدمات لهم ويعزز العلاقة بين المركز الإجتماعي للنازحين والجهات والمناطق التي يمثلونها ويرسخ ثقافة العمل التطوعي وتقديم خدمات الحماية للنازحين. بدورهم عبر المشاركون عن ارتياحهم لمثل هذه الدورات التي ستسهم في تحسين أوضاع النازحين وتسهيل التنسيق والوصول بين الأسر النازحة والمركز الاجتماعي للنازحين.

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