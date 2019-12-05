البحسني يطلع على ترتيبات إنشاء أكبر مركز تجاري بحضرموت.. صور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على ترتيبات إنشاء أكبر مركز تجاري داخل حضرموت تابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية.



جاء ذلك خلال لقاء جمعه صباح اليوم بمكتبه بالمكلا مع المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، أشار خلاله العميد السعيدي إلى أن مشروع إنشاء المركز التجاري في المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالمكلا يأتي في إطار تحريك عجلة التنمية المشتركة للمؤسسة عقب تجهيز فروع المؤسسة في المحافظات المحررة واستكمال البنية التحتية لإنطلاق المشاريع.

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وأوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بأن مشروع المركز التجاري قد استكملت الدراسات الخاصة به، وسيقام على مساحة 5 الآلاف متر مربع ويضم قاعة أفراح ومواقف سيارات ومطاعم سياحية وملحقات، وسيكون نافذة رئيسية لتوفير احتياجات المواطنين بشكل مباشر من قبل المؤسسة الاقتصادية وتثبيت قاعدة التوازن بين القطاع العام والخاص على أرض الواقع.