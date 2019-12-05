تدشين حملة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في البريقة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

دشن وكيل أول محافظة عدن محمد الشادلي، اليوم، ومعه مدير مكتب الصناعة والتجارة بعدن المهندس محمد عبادي، الحملة الميدانية الرقابية على الأسواق والمراكز والمحلات التجارية في مديرية البريقة، وذلك في إطار حملة رقابية تشمل عموم مديريات العاصمة المؤقتة عدن.



وأكد الوكيل شاذلي، على أهمية الدور المحوري لوزارة الصناعة والتجارة في ضبط إيقاع الأسواق من خلال الرقابة المباشرة على المواد الأساسية والمتابعة المستمرة لتجار الجملة والتجزئة استشعاراً منهم بروح المسؤولية والوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا .. مبدياً استعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية بعدن للقيام بدورها في تسهيل وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تواجه الحملة.

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من جانبه أكد مدير مكتب الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي، أن الحملة تهدف للرقابة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في المراكز التجارية ومحلات الجملة والتجزئة والأسواق الغذائية .. مشيراً إلى استمرار تنفيذ الحملة في عموم مديريات عدن .. مشيداً بجهود قيادة المحافظة والسلطة المحلية ومدراء المديريات والأجهزة الأمنية بعدن في المساهمة بردع التجار المتلاعبين بالأسعار وممارسي الغش التجاري واحتكار السلع وإحالتهم إلى نيابة الصناعة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

بدوره جدد مدير إدارة استقرار الأسواق وحماية المستهلك فضل صويلح، التأكيد على مواصلة الفرق الميدانية القيام بدورها في مراقبة أسعار السلع وإحالة المخالفين إلى الجهات القانونية.

حضر تدشين الحملة في البريقة وكيل نيابة الصناعة هاني الصراري ومدير عمليات الصناعة عبدالسلام منصور.