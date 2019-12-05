محافظ لحج يكرم مُلَّاك محطات تعبئة الغاز المنزلي الملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ لحج يكرم مُلَّاك محطات تعبئة الغاز المنزلي الملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - لحج
كَرَّم محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن أحمد عبد الله تُركي ، اليوم، مُلَّاك محطات تعبئة مادة الغاز المنزلي الملتزمة بالبيع بالسعر الرسمي للمواطن، على مستوى مديريات المحافظة، بالشهادات التقديرية التذكارية .
وقال محافظ لحج "إنَّ هذا التكريم يأتي عرفاناً من قيادة السلطة المحلية للمحافظة، بإلتزام مُلَّاك المحطات النموذجية، بترجمة توجيهات الدولة بالبيع للمواطنين مادة الغاز المنزلي من دون تكاليف باهظة تضاعف من معاناتهم".
ووجه المحافظ تُركي، مكتب وزارة الصناعة و التجارة بمحافظة لحج ، بتقديم الإنذار النهائي لوكلاء توزيع مادة الغاز المنزلي، المتخلِّفين عن تسليم كشوفات رسمية بأسمائهم ، تمكِّنهم من مزاولة هذه المهنة بالطرق الشرعية .
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