تدشين دورة تدريبية حول نظام المعلومات الجغرافية في المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

بدأت اليوم في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، فعاليات الدورة التدريبية حول نظام المعلومات الجغرافية التي تنظمها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، للمهندسين العاملين فيها بالتعاون مع كلية التربية بالمكلا .



وفي إفتتاح الدورة، أكد محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن، فرج سالمين البحسني، أن السلطة المحلية بالمحافظة تتجه بقوة نحو الاستثمار خلال العام 2020م الذي سيكون عاما للتنمية والاستثمار .. لافتاً إلى أن هناك مشروع كبير في مجال الجيولوجيا يجري حاليا العمل عليه وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا.

Advertisements

عقب ذلك إطلع محافظ محافظة حضرموت على نشاط هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة والبرامج التي تنفذها.

كما أطلع المحافظ البحسني على محتويات المعرض الترويجي والتسويقي للثروات المعدنية الذي نظمته الهيئة.

رافقه خلال الزيارة وكيل حضرموت لشؤون الشباب فهمي باضاوي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.