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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اتحاد نساء اليمن بعدن ينظم بازاراً مفتوحاً ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
نظم اتحاد نساء اليمن، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات البازار المفتوح لعرض المنتجات النسوية والطبق الخيري ضمن برنامج حملة 16 يوماً لمناهضة العنف.
وخلال عرض فعاليات البازار التي حضرها القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن نيستور اووموهانجي، ومختصة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدن جوني بكالاكي، أشارت رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن فاطمة مريسي، إلى أن هذا الفعاليات والأنشطة تقام سنويا ضمن حملة ١٦ يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي والتي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني في بلادنا بإقامة الفعاليات وتوجيه الرسائل التوعوية الهادفة للحد من هذه ظاهرة العنف.
وأكدت مريسي، حرص الاتحاد على مساندة النساء اللاتي يتعرضن للعنف من خلال ايوائهن في مركز التدريب والتأهيل الموجود في مبنى الاتحاد بعدن، وتزويدهن بالتدريب والتأهيل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي لتمكينهن في كيفية إقامة المشاريع الصغيرة المذرة للدخل بهدف تحسين أوضاعهن المعيشية.
وعقب تدشين البازار، طاف اووموهانجي وبكالاكي، في دار الإيواء باتحاد نساء اليمن بعدن، وتعرفا على الخدمات التي يقدمها الاتحاد للنساء اللاتي يتعرضن للعنف سواء في الايواء أو تأهيلهم في الدار بمجال الحرف والمهن المختلفة.
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