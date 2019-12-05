بدء ورشة تدريبية حول صحافة البيانات في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة تدريبية خاصة بصحافة البيانات في سياق حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، تنظمها وزارة حقوق الإنسان ومؤسسة الصحافة الإنسانية.

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وتتناول الورشة على مدى يومين بمشاركة 20 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات الإعلامية والصحفية بعدن معلومات ومعارف متصلة بمفهوم صحافة البيانات وأهميتها وأنواعها ومتطلباتها وخطوات إنتاج قصص مدفوعة البيانات وكيفية الحصول على المصادر والطرق المثلى للبحث والتحقيق والتحليل للبيانات، إضافة إلى السرد البصري بمختلف أنواعه ومواقع التصاميم.

وفي افتتاح الورشة، أوضح مدير عام إدارة التخطيط بوزارة حقوق الإنسان أمين المشولي ورئيس مؤسسة الصحافة الإنسانية بسام القاضي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز مفهوم صحافة البيانات في العمل الصحفي والاعلامي لمواكبة التقنية البصرية الحديثة لوسائل الإعلام من خلال بناء قدرات الصحفيين عبر تزويدهم بأساليب وأدوات صحافة البيانات الحديثة، مشيرين إلى أن الورشة تأتي ضمن الشراكة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وحملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.