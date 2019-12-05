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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفل خطابي وبازار بمقر اتحاد نساء اليمن بأبين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - أبين
أقام فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين اليوم، حفلا خطابيا، وبازار مفتوح احتفاءا بذكرى الاستقلال الوطني المجيد، وضمن حملة ١٦ يوم لا للعنف ضد النساء، بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع تطوير سبل العيش للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشاد أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مهدي الحامد، بالدور الريادي لفرع اتحاد نساء اليمن، وما يقوم به من دور كبير في الدفاع عن حقوق المرأة وتوعيتها، وتمكينها اقتصاديا.
فيما أشارت أمين عام الاتحاد بأبين عديله خضر، الى أن هذا الاحتفال يأتي في إطار الخطط والبرامج الخاصة بدعم النساء المعنفات، والمساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدا حرص الاتحاد على الحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عنها عبر المساحات الآمنة ومساعدتها في تطوير مصادر الدخل لها.
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