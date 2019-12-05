لجنة الخطة والموازنة بوادي حضرموت تصادق على مشروع موازنة العام القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

صادقت لجنة الخطة والموازنة بوادي حضرموت في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على الموازنة التقديرية للعام المقبل 2020م، بوادي حضرموت بمبلغ إجمالي يصل لنحو 20 مليار و 127 مليون ريال.



وتوزعت الموازنة على الباب الأول المرتبات والأجور التعاقدية بمبلغ 15 مليار و 665 مليوناً، والباب الثاني مليارين و 606 مليون نفقات تشغيلية ومنافع اجتماعية، كما تم اعتماد مبلغ مليار و 856 مليون لتغطية البرنامج الاستثماري المحلي للمديريات للعام 2020م.

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واستعرضت اللجنة ملخص حجم الاستثمارات المقترحة لعام 2020م بمديريات الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت التي بلغت 88 مشروعا بتوظيفات استثمارية

قدرها مليار و 856 مليوناً، منها 45 مشروعا قيد التنفيذ بنسبة 36 بالمائة من إجمالي المخصصات و 43 مشروعا جديدا بنسبة 64 بالمائة.

وأقرت اللجنة بحضور وكيلي المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبدالهادي التميمي وبقية أعضاء اللجنة، تقديم مشروع الموازنة إلى اجتماع المكتب التنفيذي بالوادي المقبل لإقرارها، ومن ثم رفعها إلى السلطة المحلية بالمحافظة بالمكلا ليتم إدماجها مع موازنة ساحل محافظة حضرموت ورفعها في إطار موازنة موحدة إلى وزارة المالية.