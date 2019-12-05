مناقشة إجراءات تسهيلات الصادرات والواردات الزراعية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

ناقش اجتماع بمحافظة المهرة اليوم، إجراءات تسهيل الصادرات والواردات من المنتجات الزراعية النباتي والحيواني عبر المنافذ البرية والبحرية.

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واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الزراعة بالمهرة المهندس سعيد القميري، ومدير الإدارة العامة لوقاية النبات، ومدير عام صحة الحيوان والحجر البيطري، ورئيس قسم المبيدات بالوزارة، تسهيل إجراءات عمل المحاجر النباتية والبيطرية لتشجيع الصادرات اليمنية، كما ناقش ترتيب حملة تطعيم المجترات الصغيرة بمحافظة المهرة.

وطالب مدير زراعة المهرة، برفد المحاجر البيطرية والنباتية بأجهزة التحليل الأثر المتبقي على المبيدات وتوفير مختبرات تحاليل المنتجات النباتية في المحافظة.