أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

شبوة.. بن عديو يدعو إلى النأي بالمؤسسة التعليمية عن المماحكات والصراعات السياسية https://www.elyamnelaraby.com/439911/ بلادنا تشارك في المؤتمر الإقليمي حول الهجرة في القاهرة https://www.elyamnelaraby.com/439912/ الإيسيسكو تطالب بإيفاد لجنة فنية لمساعدة اليمن في تأهيل التراث الثقافي https://www.elyamnelaraby.com/439913/ نائب الرئيس يلتقي أمين الأمم المتحدة على هامش قمة المناخ https://www.elyamnelaraby.com/439409/ بالفيديو.. خالد الفيصل يعبر عن فخره بالأمير محمد بن سلمان https://www.elyamnelaraby.com/439416/ بتوجيهات من البحسني.. محور الضبة يجري ترتيبات لتامين ميناء الشحر لإعادة تفعيله https://www.elyamnelaraby.com/439421/ إحصائية : مصرع وجرح 126 حوثياً في عشرة أيام بجبهة الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/439422/ مركز الأطراف الصناعية بعدن يدشن العلاج الطبيعي للجرحى بدعم إماراتي https://www.elyamnelaraby.com/439428/ الحكومة تبدأ إجراءات عملية لتفعيل دور المصفاة والنفط وإنهاء إحتكار الوقود .. تقرير Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/439437/ في منتدى الإعلام السعودي .. الإرياني : نصف المعركة مع الحوثيين هي معركة إعلامية الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 https://www.elyamnelaraby.com/439442/ الحوثيون يقصفون مواقع المشتركة في الفازة بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/439451/ سقوط 126 قتيلا وجريحا حوثيا خلال 10 أيام بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/439452/ شرطان تعلن عنهما الناشطة السعودية هند القحطاني للرد على الشائعات عبر قناة https://www.elyamnelaraby.com/439455/ الحوثية تستهدف أحياء حيس جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/439457/ "الأطراف الصناعية" بعدن يقدم العلاج الطبيعي لجرحى جبهة الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/439460/ استهداف حوثي لمنطقة الطور ببيت الفقيه جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/439462/ المشتركة تنفذ عمليات استباقية صوب ثكنات المليشيات في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/439468/ محافظ تعز يعزي نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة والده https://www.elyamnelaraby.com/439470/

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