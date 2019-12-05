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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. بن عديو يدعو إلى النأي بالمؤسسة التعليمية عن المماحكات والصراعات السياسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - شبوة
دعا محافظ شبوة محمد صالح بن عديو إلى ضرورة النأي بالمؤسسة التعليمية بها عن المماحكات والصرعات السياسية .
وأشار خلال لقاءه اليوم الأربعاء، قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن الاستقطابات الحزبية الحقت بهذا القطاع الحيوي ورسالته المقدسة افدح الاضرار خلال السنوات الماضية .. منوها باهمية التخلص من هذه الممارسات الضارة بهما حتى يتمكن القطاع التربوي والتعليمي من استعادة قيادة قاطرة التحولات المنشودة في القطاعات الحكومية وفي المجتمع على حد سواء .
ووجه بتشكيل لجنة مختصة من مكاتب الخدمة المدنية والمالية والتربية تتولى دراسة القوى الوظيفية الفائضة في مختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة ودراسة امكانية الاستفادة منها في الحقل التربوي .
وشدد على ضرورة التأكد من سلامة الاجراءات التي تم الاعتماد عليها في توزيع خمسمائة درجات تعاقدية للمكتب وبهدف تقليص العجز في نقص المعلمين بالمدارس .
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