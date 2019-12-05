شكرا لمتابعة خبر عن غازلها في "شارع الحب " واستجابت لكلماته الغزلية وحددت له موعد ...لن تصدق ماذا كان بانتظار الشاب من مفاجئة صعقته وجعلته يبكي ويذرف الدموع مثل النساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - غازلها في "شارع الحب " واستجابت لكلماته الغزلية وحددت له موعد ...لن تصدق ماذا كان بانتظار الشاب من مفاجئة صعقته وجعلته يبكي ويذرف الدموع مثل النساء

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كانت هذه تفاصيل خبر غازلها في "شارع الحب " واستجابت لكلماته الغزلية وحددت له موعد ...لن تصدق ماذا كان بانتظار الشاب من مفاجئة صعقته وجعلته يبكي ويذرف الدموع مثل النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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