عاصفة "بافان" تضرب سقطرى والحكومة توجه بتشكيل غرفة عمليات

تمركزت العاصفة "بافان" جنوب شرقي جزيرة سقطرى، مع احتمالية هطول أمطار رعدية وهيجان في البحر.



وحذر مركز الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، البحارة والصيادين من سوء الأحوال الجوية الخطرة، في منطقة العاصفة الإعصارية والمناطق المجاورة لها.



وقال المركز في نشرة اليوم إن خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن العاصفة الإعصارية "بافان" تتمركز جنوب-جنوب شرقي جزيرة سقطرى وتتحرك شمال-شمال غرب مصحوبة بأمطار غزيرة حول مركزها.



وتوقع المركز هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية واضطراب للبحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن مع توقع لهطول أمطار على السواحل الشرقية وارتفاع مستوى المد.



ودعا المركز الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التأثيرات المتوقعة للعاصفة الإعصارية القوية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وكانت الحكومة اليمنية، قد وجهت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بتشكيل غرفة عمليات وطوارئ لمواجهة العاصفة التي تضرب جزيرة سقطرى جنوب شرق اليمن.



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، وجه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، للسلطة المحلية بحافظة سقطرى تشكيل غرفة عمليات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لمواجهة أي أضرار في الممتلكات الخاصة والعامة نتيجة العاصفة التي تضرب جنوب المحافظة.



وأكد على أهمية التنسيق مع كافة الجهات المختصة ورفع الجاهزية في المستشفيات والمراكز الخدمية، وتشكيل فرق إنقاذ لمواجهة طوارئ وخسائر في الأرواح والممتلكات، وتحذير الصيادين من الاقتراب من الشواطئ خلال هذه الفترة.



يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه خبراء الأرصاد الجوية إن 5 أعاصير مدارية تتشكل في المحيط الهندي بالقرب من الأرخبيل اليمنية.



وذكر تقرير لموقع أكيوويذر أعده خبير الأرصاد الجوية إريك ليستر أن 5 أعاصير مدارية آخذة في التشكل بالمحيط الهندي هذا الأسبوع وفقا لجريدة الرؤية العمانية.



وشهدت سواحل ومدن اليمن الجنوبية الشرقية عدة أعاصير ومنخفضات مدارية خلال العام الجاري، أسفرت تلك الأعاصير عن خسائر في الأرواح والممتلكات وسط عجز حكومي لمواجهة الكوارث في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلد منذ خمس سنوات.

