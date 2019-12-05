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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرجبي يلتقي نائب رئيس قطاع البرامج في صندوق المناخ الأخضر (GCF) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
التقى القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ومعه رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس عمار العولقي، اليوم، في مدريد، بنائب رئيس قطاع البرامج في صندوق المناخ الأخضر (GCF) كليفورد بولي كارب، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة في العاصمة الاسبانية مدريد.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المشاريع التي سينفذها الصندوق في اليمن، منها مشروع الاستعداد، ومشروع اعداد الخطة الوطنية للتكيف (NAP)، بتكلفة اجمالية تبلغ ثلاثة مليون وخمسمائة الف دولار.
وأكد المهندس توفيق الشرجبي أن وزارة المياه والبيئة ستقوم بتذليل كافة الصعاب والإشراف على تنفيذ المشاريع في الإطار الزمني المتفق عليه. من جانبه أكد كارب استعداد الصندوق لمباشرة العمل في تنفيذ المشاريع.
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