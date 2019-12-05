صعدة.. قصف مدفعي عنيف على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصف القوات السعودية اليوم الخميس، كانون الأول 05، 2019 مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تلك القوات استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي

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