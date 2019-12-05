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صعدة.. قصف مدفعي عنيف على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

صعدة.. قصف مدفعي عنيف على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

الخليج 365 ـ صعدة

قصف القوات اليوم الخميس، كانون الأول 05، 2019 مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن تلك القوات استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

 

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف المدفعي.

 

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف مدفعي وجوي بشكل شبه يومي

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