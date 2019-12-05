شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يناقش أوضاع اللاجئين والنازحين في مديريات وادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 - سيئون ناقش مدير أمن الوادي والصحراء في حضرموت، العميد مبارك احمد العوبثاني اليوم مع مديرة مكتب المفوضية السامية للاجئين التابع للامم المتحدة بعدن السيدة جاكلين بارفليت الاوضاع الانسانية للاجئين والنازحين في مديريات الوادي والصحراء.

واستعرضت اللقاء دور المنظمات في تقديم المساعدات الإنسانية منها الايوائية للاجئين القادمين من بلدان القرن الأفريقي والنازحين من مناطق الصراع. Advertisements وخلال اللقاء، أشادت المسؤولة الأممية بجهود الاجهزة الأمنية في تسهيل عمل المفوضية السامية في مديريات الوادي والصحراء. فيما أكد العميد العوبثاني استعداد إدارة الأمن في تقديم كافة التسهيلات للمفوضية السامية في تنفيذ أعمالها وتوصيل مساعداتها الإنسانية للاجئين والنازحين، شاكر اهتمام المنظمات الدولية بالوضع الانساني في الوادي والصحراء. حضر اللقاء مساعد المدير العام لشؤون الامن قائد قوات الامن الخاصة بوادي حضرموت العقيد علي احمد الغريري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاء يناقش أوضاع اللاجئين والنازحين في مديريات وادي وصحراء حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.