عاجل.. قتلى من مليشيا الإصلاح بينهم قيادي خلال مواجهات مع المقاومة في أحور بأبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

قتل واصيب عدد من مسلحي مليشيا الإصلاح في مديرية أحور بأبين، إثر مواجهات مع المقاومة الجنوبية

وقالت مصادر ميدانية إن عددا من مسلحي المليشيا بينهم قائد عبد الحق، لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع المقاومة في المديرية الساحلية.

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وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت بعد أن جلبت مليشيا الإصلاح مجاميع للتقدم جهة مناطق المقاومة.

ولفتت المصادر إلى أن تبادلا للقصف المدفعي أعقب المواجهات التي استمرت زهاء ساعة.