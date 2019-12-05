شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المالية يناقش القضايا المشتركة بين وزارتي المالية والأشغال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات ناقش اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، وضم نائب وزير الأشغال المهندس محمد ثابت وعدد من المختصين بالوزارتين، عدداً من القضايا المشتركة بين الوزارتين وأعمال توسعة مبنى وزارة المالية وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهها وزارة الأشغال.

وشدد الوزير بن بريك، على ضرورة إنجاز أعمال توسعة مبنى ديوان وزارة المالية في عدن، لاستيعاب مختلف القطاعات والأقسام التي تم إعادة تفعيلها ضمن هيكل الوزارة، موجهاً البنك المركزي بفتح حساب جاري للوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً في وزارة الأشغال.

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