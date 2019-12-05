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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يطلق حملة نظافة شاملة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أطلق رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، حملة نظافة شاملة لرفع القمامة والمخلفات من أحياء وشوارع مدينة عدن، وذلك ضمن سلسلة الجهود الحكومية لاعادة تطبيع الاوضاع في مدينة عدن على ضوء اتفاق الرياض.
وتهدف الحملة التي ينفذها صندق النظافة والتحسين بمحافظة عدن وتستمر أسبوعا كاملا، بتكلفة 368مليون ريال بتمويل حكومي الى رفع القمامة والمخلفات من جميع احياء وشوارع مدينة عدن وإظهارها بصورة لائقة وجميلة تتفق مع مكانتها كعاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية.
وافاد محافظ عدن احمد سالم ربيع بانه تم تجهيز 40 شاحنة نقل و11 غرافة متوسطة الحجم لتنفيذ هذه الحملة التي تشمل جميع مديريات محافظة عدن.. مشيرا الى انه سيتم رفع ونقل المخلفات مباشرة وأولا بأول إلى المكب الرئيسي في بئر النعامة بمديرية البريقة .
بدوره، قال المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس قائد راشد أنعم أن هذه الحملة تستهدف التراكمات عن الفترة الماضية للقمامة في جميع أنحاء مدينة عدن.
ودعا كافة أطياف المجتمع إلى التعاون مع جهود نظافة البيئة باعتبار أن مشاريع النظافة والتجميل لا يمكن أن تنجح وتحقق أهدافها إلاّ بتضافر الجهدين الشعبري والرسمي ..لافتا إلى مسؤولية وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والمساجد في التوعية بأهمية النظافة والمثابرة على استمرارها.
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