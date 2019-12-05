شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات مؤتمرية إخوانية متورطة بالبسط على مساحات مخصصة لبناء مدارس بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

تورطت قيادات في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بمن فيهم قياديون في التجمع اليمني للإصلاح، والحراك الجنوبي، بعملية نهب لـ46 كيلومتراً مربعاً، كانت مخصصة لبناء مدرستين ابتدائية وثانوية في منطقة «هاف مون» بالمكلا، عاصمة محافظة حضرموت.



وبدأت القضية منذ عام 2010؛ حين قرر المحافظ السابق، سالم الخنبشي، وآخرون، البسط على هذه المساحة رغم أنها مخصصة لمنفعة عامة.

بدأت القضية في عهد المحافظ السابق، سالم الخنبشي، الذي وجه، في 15/11/2010، مدير عام الهيئة العامة للأراضي في المحافظة، بتوزيع الأرض المخصصة كمدرسة ابتدائية في مخطط «هاف مون»، لأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية.. بحسب صخيفة “الشارع“ .

ويبدو أن الخنبشي كان مستعجلاً؛ إذ طلب من مدير عام هيئة الأراضي «سرعة تنفيذ الإجراءات»، وحمله «مسؤولية التأخير»!

والأرجح أن عجلة الخنبشي عائدة إلى أن اسمه يأتي الأول على رأس قائمة تضم 70 اسماً قُسمت لهم غنيمة هذه الأرض الخاصة بالمدرسة.

وبحسب الوثائق فإن الخنبشي ذاته من اعتمد قائمة الأسماء تلك التي تضمنت أشخاصاً لا علاقة لهم بالمجلس المحلي، كرئيس المؤتمر الشعبي في المحافظة، وعدد من مدراء مكاتبها التنفيذية.

قال توجيه الخنبشي التالي: «بتوجيهاتنا إليكم المتضمنة باستكمال إجراءات منح الإخوة أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة والمديرية قطعة أرض لكل عضو ولتعذر الصرف في الموقع المشار إليه سابقاً، نوجهكم باعتماد موقع المدرسة بمخطط هاف مون واستقطاع مساحة مناسبة منها كقطع سكنية ويلزمكم تقديم الدراسة والمقترح لمخطط متكامل في إطار المخطط العام للمنطقة ضمن وحدة جوار (2B5) وعرضه علينا للتعميد من قبلنا مع سرعة تنفيذ الإجراءات المترتبة على ذلك من قبل الهيئة ونحملكم مسؤولية التأخير».

كان المحافظ الخنبشي يعرف أن المساحة التي وجه بنهبها خاصة بمدرسة ابتدائية للمنطقة. مع ذلك رد على مدير عام هيئة الأراضي برسالة، مؤرخة في 14/12/2010، أكد فيها، بناءً على تقرير لمختص قام بزيارة ميدانية للمنطقة، أن الأرض التي وجه بتوزيعها الخنبشي «عبارة عن مساحة لأرض مخصصة لمدرسة ابتدائية». وقد أشار مدير عام مكتب هيئة الأراضي والمساحة إلى أن هناك «توجيهات عليا» تمنع التصرف في الساحات والمرافق العامة. وأضاف: «ولجميع ما ذكر آنفاً ولإخلاء مسئولية المكتب لأي مساءلة قانونية مستقبلاً.. ووفقاً لما جاء في توجيهاتكم أعلاه.. الأمر الذي لزم الرفع إليكم للاطلاع.. توجيهاتكم بما يلزم..». لم يهتم الخنبشي بذلك، إذ وجه «باستكمال إجراءات التوثيق».

وفي العام 2005؛ كانت المنطقة الواقعة على الساحل من «مركز بلفقيه الثقافي» مروراً بالدخول نحو مدينة المكلا، عبارة عن منطقة خالية تغلب عليها الكثبان الرملية، بعيدة عن مركز المدينة.

ويومها تم تخطيط المنطقة تحت مسمى «هاف مون»، وتم تخصيص مساحة عامة فيها قدرها 45.931 متراً مربعاً لتكون خاصة ببناء مدرستين؛ ابتدائية (22.128 متراً مربعاً) وثانوية (23.803 أمتار مربعة).

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ومع الوقت ازدهرت المنطقة، وارتفعت أسعار الأراضي فيها بشكل جنوني. يومها تم تسليم هاتين الأرضيتين بمحضري تسليم رسميين وقعا بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومكتب التربية والتعليم. ظلت هذه المساحة شاغرة في انتظار بناء مدرستين فيها، إلا أن تطور المنطقة أغرى المحافظ السابق، ونافذين آخرين، بالبسط على الأرضيتين بمبرر أن «من حق أعضاء السلطة المحلية أن تُصرف لهم أراض كبقية المواطنين». ولم يجد الخنبشي، ثم خالد سعيد الديني من بعده، غير هذه الأرض المخصصة لبناء مدرستين، لمنح أعضاء المجالس المحلية حقهم!

وأظهرت الصحيفة التي تحصلت على الكشف الذي أقره المحافظ السابق سالم الخنبشي، الأشخاص الذين سيتم توزيع الأرض لهم.

ورغم أن مبرر نهب هذه الأرض والبسط عليها كان صرفها لأعضاء المجالس المحلية في المحافظة، تحت مبرر أن «من حقهم الحصول على أرض كغيرهم من المواطنين»؛ إلا أن الكشف تضمن أسماء أشخاص ليسوا أعضاء في المجلس المحلي للمحافظة، أو في محلي مديرية المكلا. لقد تضمن الكشف رئيس المؤتمر الشعبي العام في المحافظة (عوض عبدالله حاتم)، ومدراء مكاتب تنفيذية لا علاقة لهم بالمجالس المحلية. والواضح أن اتساع الكشف بهذا الشكل كان بهدف مراضاة من يمكن أن يثيروا ضجة حول عملية النهب للأرض التي كانت مخصصة لبناء مدرستين.

وبحسب الكشف فإه تم صرف أراضٍ لأشخاص تضمنهم هذا الكشف كخالد عمر بالفاس، وهو قيادي في التجمع اليمني للإصلاح، وأحد قيادات ساحة التغيير في المكلا، وسالم صالح عبدالحق، وهو مدير عام مديرية المكلا، وينتمي للمؤتمر الشعبي العام، ومحمد سالم باهبري، وهو مدير عام الشؤون القانونية في محافظة حضرموت (مؤتمر).

يتضمن الكشف 70 اسماً، إلا أنه تم، لاحقاً، إضافة 3 أسماء آخرين، بينهم المحافظ الجديد؛ خالد سعيد الديني.

ويتضمن الكشف اسم عقيل العطاس، رئيس نقابة المعلمين في حضرموت، ممثل أحزاب اللقاء المشترك في المجلس المحلي لمديرية المكلا.

وبحسب «عقــــــــــد الانتفاع» الذي تم بموجبه، في 1/3/2011، تسليم عقيل العطاس قطعة أرض رقم 60 بمســـــــــــــــــاحة 15×15، مـــن الأرض التي كانت خــــــــــاصة بإقامـــــــة المدرستين.

وعقيل العطاس قيادي بالمجلس الشعبي بالمكلا، ونائب رئيس مجلس الحراك السلمي الذي يرأسه أحمد بامعلم. كيف قبل عقيل أن يكون شريكاً في عملية النهب هذه مقابل قطعة أرض مساحتها 15×15 متراً؟!

يتضمن الكشف أيضاً اسم محمد بن زياد، وهو الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية المكلا، وهو موظف في التربية والتعليم، وصهير محسن باصرة، عضو مجلس النواب، والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح. كذلك يتضمن الكشف اسم صلاح بن هامل.

لكن محافظ حضرموت السابق أحمد سعيد بن بريك، وقف في طريق هذا المخطط الإجرامي واتخذ قرارا بالغاء الصرف السابق.

جدير بالذكر أن الخنبشي يتواجد حاليا بالمكلا ليعمل على اعادة صرف اراضي المدرستين مرددا ان قرار بن بريك كان قرارا ظالما.