صنعاء.. مليشيا الحوثي تخضع موظفي مكتب التربية لدورات طائفية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأربعاء، إخضاع موظفي مكتب التربية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، لدورات طائفية وقت الدوام الرسمي.
وذكرت مصادر تربوية واعلامية أن مليشيات الحوثي أخذت موظفي مكتب التربية في منطقة بيت معياد جنوبي العاصمة بالقوة، وأجبرتهم على حضور دورة طائفية، وقت الدوام الرسمي، دون مراعاة لحاجات ومعاملات المواطنين.
وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي أخذت موظفي التربية وأغلقت مكاتب التربية ، في الوقت الذي يتواجد مئات المواطنين، ينتظرون معاملاتهم في المكتب.
وأضافت أن مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، اقتادت موظفي المكتب بطريقة مهينة ومذلة، وغير آبهة بالمواطنين المنتظرين على باب المكتب.
وتواصل مليشيات الحوثي الانقلابية مساعيها الرامية لتطييف المجتمع وحوثنة المؤسسات التعليمية وتطييفها.
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