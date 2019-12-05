الزُبيدي يطّلع على جاهزية قوات الحزام الأمني في القطاع الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في مكتبه قائد الحزام الأمني في مديريات الصبيحة كرش، طورالباحة، والمضاربة، القائد وضاح عمر الصبيحي.



واستمع الزُبيدي من القائد الصبيحي، لشرح موجز عن أوضاع الحزام الأمني وجهود استكمال عملية الانتشار في كامل القطاع.

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وأشاد الزُبيدي، بالجهود التي يبذلها أبناء الصبيحة، ودورهم الهام في حفظ أمن واستقرار المناطق الحدودية من محاولات التوغل التي تقوم بها المليشيات الحوثية بين الفينة والأخرى، وكذا عمليات التهريب عبر الحدود.

وحثّ الزُبيدي، قيادة وأفراد الحزام الأمني في القطاع الغربي على الثبات والصبر وتوحيد الصفوف لمواجهة أي تحديات أو صعاب قد تواجههم، والحفاظ على الجاهزية القتالية العالية.

ومن جانبه ثمن القائد الصبيحي، اهتمام رئيس المجلس الانتقالي بجميع الوحدات العسكرية الجنوبية ومن ضمنها الحزام الأمني في القطاع الغربي، وحرصه الدائم على تلمس أوضاع منتسبيه، وإزاحة أي معوقات قد تعترض سير العمل فيه.