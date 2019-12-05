حضرموت الجامع يرعى مهرجان رياضي متنوع لذوي الإعاقة بخور المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

شهد ساحة خور المكلا مساء أمس مهرجان رياضي متنوع لذوي الإعاقة رعاه وموّله مؤتمر حضرموت الجامع بالتنسيق مع مكتبي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الـ 3 ديسمبر من كل عام.



وشارك في المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في حضرموت شرائح مختلفة من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية , يمثلون مديريات ساحل حضرموت , حيث مارسوا العديد الألعاب الرياضية الخاصة بهم , أُثبتوا من خلالها أن إعاقتهم الجسدية لم تثنيهم على مزاولة النشاط الرياضي , بل استطاعتهم وقدرتهم على التألق والمنافسة الرياضية.

وتخلل المهرجان فقرات فنية متنوعة , وإداء رياضي متميز بمشاركة نجوم الكرة الحضرمية "علي العمقي" و"صالح بن بريك" , ومشاركة إعلامية رائعة من كوكبة من الاعلاميين الشباب وحضور نوعي من القيادات والشخصيات المجتمعية والرياضية والاعلامية يتقدمهم عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع رئيس الدائرة السياسية الأستاذ "محمد عبدالله الحامد" وعدد من أعضاء الهيئة العليا للمؤتمر, والمدير العام لمكتب الشباب والرياضة الاستاذ "حسين صالح مسجدي", ونائب عميد كلية التربية والآداب بجامعة حضرموت الدكتور "سعيد فرج الرمادي" ,

و نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الشباب "عبدالله عمر مديحج" .

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وفي المهرجان ، القى رئيس لجنة ذوي الإعاقة بمؤتمر حضرموت الجامع الأستاذ "محمد عوض محقوص" كلمة أعرب فيها عن الشكر لجميع الحاضرين من الشخصيات والأفراد الذين لبوا مشاركة أصحاب ذوي الإعاقة فرحتهم بيوم الثالث من ديسمبر ، الذي يعد يومًا عالميًا لذوي الإعاقة تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وسبل الوقوف إلى جانبهم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، فضلًا عن إدماجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف مناشط الحياة بما فيها "السياسية والاقتصادية والثقافية".

وأكد محقوص أن مؤتمر حضرموت الجامع يولي كل الاهتمام لشريحة الإعاقة, من خلال تدخلات لجنة ذوي الإعاقة بالدائرة الاجتماعية بالمؤتمر ، في تنفيذ مناشط كثيرة منها دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين في مؤسسات الإعاقة في طرق وآليات العمل , بمشاركة مؤسسات الإعاقة في مديريات ساحل حضرموت

.

وأضاف : " يحتفل مؤتمر حضرموت الجامع اليوم بهذه المناسبة مع أبنائه من شريحة الإعاقة من خلال هذا المهرجان الرياضي الأول ، لإظهار ألعابهم الرياضية الخاصة بهم ونشرها مجتمعيًا ، وكذلك إبراز الموهوبين منهم في ممارسة الألعاب " , مشيرًا إلى أن مشاركة نجوم حضرموت لكرة القدم في منازلة فريق نادي حضرموت للصم والبكم كلفته إنسانية رائعة وكمشاركة مجتمعية بهذا اليوم ليرسلوا رسالة واضحة بأن المجتمع جنبًا إلى جنب مع هذه الشريحة .

وأعلن محقوص "بأن مؤتمر حضرموت الجامع سوف يتبنى خلال العام القادم إقامة الملتقي الأول لمكونات الإعاقة من الساحل والوادي والصحراء ، بمشاركة 300 معاق يمثلون قيادات ومثقفين وناشطين من مكونات الإعاقة ، تجمعهم مدينة المكلا ، للخروج بمصفوفة ومطالب حقوقية".

وتم في ختام المهرجان تكريم الرياضيين من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الميداليات والشهادات والجوائز العينية وكذا الذين اسهموا في إنجاح المهرجان من القيادات والشخصيات والرياضيين والاعلاميين.