شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن المشتري! ... عروس تبيع زوجها بـ 10 ألآف دولار قبل ليلة الدخلة بساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة بشأن المشتري! ... عروس تبيع زوجها بـ 10 ألآف دولار قبل ليلة الدخلة بساعات

وافقت فتاة كوبية على عرض مغر قدمه والدا عريسها، مدعية بوجود حجج مقنعة لقبول العرض والتخلي عن فكرة الزواج.

الفتاة الكوبية تحدثت عن العرض الذي قدمه والدا عريسها، قائلة “بأن الرجل الذي كان من المقرر الزواج منه، ينتمي لعائلة آسيوية مهاجرة، ووالداه ناجحان في حياتهم المهنية ويكسبان الكثير من المال.

في الوقت الذي لم يقبلا فكرة الزواج وحاولا تعطيلها بكل الوسائل”، بحسب مانقل موقع “Reddit”.

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وأضافت الفتاة بأنها كانت قد انفصلت عن خطيبها منذ شهر، في الوقت الذي لا يعلم به العريس العرض الذي قدمه أهله لزوجته المستقبلية من أجل رفض فكرة الزواج.

وشعرت الفتاة بتغيير كبير في سلوك الشاب، الذي أخذ يطاليها بتقديم تقارير يومية عن ماذا تفعل، وأضافت بأنها علمت بأنه مدمن كحول وأصبح يتصرف بعدوانية.

ليجتمع بها أهله الذين طالبوها التخلي عن فكرة الزواج مقابل مبلغ مالي وصل لـ10 آلاف دولار، لتوافق على العرض مقابل الابتعاد عن الشاب وعدم إخباره بعرض أهله.

وبحسب ما صرح أصدقاء العريسين فإن الشاب كان غاضبا من الانفصال لأنه كان يحبها كثيرا، في الوقت الذي انهالت الكثير من التعليقات على الفتاة واصفة إياها بالفتاة التي تحب المال.

ووصف بعضهم هذه الطريقة بأنها ليست ذكية، حتى لو كانت من أجل الأهل.