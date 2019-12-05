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عدن - ياسمين التهامي - لنوم عميق.. 5 أطعمة لا غنى عنها

رغم العواقب المدمرة المحتملة لقلة النوم والأثر السلبي على الصحة الجسدية، إلا أن هناك 5 أطعمة لا غنى عنها يمكن أن يساعد في إعادة ضبط ساعة الجسم وتعزيز النوم.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن النظام الغذائي يشكل أحد التغييرات الرئيسية في نمط الحياة، التي يمكن أن يكون لها تأثير فوري على صحة الإنسان.

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وكشف رئيس قسم التغذية في هيلث سبان، روب هوبسون، خلال إعداده لدراسة جديدة عن 5 أطعمة أثبتت أنها تعزز النوم.

اللوز

وقال هوبسون إن المكسرات مثل اللوز تعد مصدرا جيدا للمغنيسيوم، حيث أن تناول 30 غراما من اللوز يوفر 80 غراما من المغنيسيوم، وهو ما يمثل زهاء ثلث المدخول اليومي الموصى به.

كما أوضح أن المغنيسيوم يساعد الجسم والدماغ على الاسترخاء من خلال تنشيط الجهاز العصبي غير المترابط، الذي يساعد الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم، وله أيضا دورا رئيسيا في تحفيز هرمون الميلاتونين، الذي ينظم دورة النوم.

الديك الرومي

ووفقا لهوبسون، فإن الديك الرومي يعد مصدرا غنيا للحمض الأميني تربتوفان، الذي يزيد من إنتاج الميلاتونين وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم النوم.

وتبين أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، يمكن أن يزيد من امتصاص التربتوفان، حيث توجه الأحماض الأمينية الأخرى إلى العضلات في الجسم عن طريق عمل الأنسولين.