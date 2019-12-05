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عدن - ياسمين التهامي - السلطان قابوس يباغت السعودية وكل دول مجلس التعاون الخليجي ويتخذ قرار شجاع ومفاجيء لم يتوقعه احد...بعد اعلان الشركة السعودية العملاقة "ارامكو" الاكتتاب

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن سعيها لإدراج شركة النفط العمانية للاكتتاب العام نهاية العام 2020، على غرار شركة "أرامكو" السعودية.



وقال وزير النفط العماني، محمد الرمحي، الأربعاء، إن شركة النفط العمانية المملوكة للدولة، تتوقع إدراج ما بين 20 و25 بالمئة في طرح عام أولي بحلول نهاية العام المقبل، بحسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي".

وأوضح أن سلطنة عمان، تخطط لاستثمار أكثر من عشرين مليار دولار، في عمليات المصب في السنوات الخمس المقبلة.

جديد اب برس :

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وأضاف "الرمحي"، أنه من المأمول تمديد "اتفاق أوبك+" لخفض الإنتاج.

وبذلك تكون شركة النفط العمانية، ثاني شركة نفط وطنية، تدرج في منطقة الخليج، بعد إدراج شركة "أرامكو" السعودية الشهر الجاري.





ويُعد اليوم الأربعاء، هو اليوم الأخير لاكتتاب المؤسسات في طرح "أرامكو"، وتحديدًا بحلول الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وفي سياق متصل، ارتفع سعر نفط عُمان، تسليم شهر يناير/كانون الثاني القادم، اليوم إلى62.19 دولارًا أمريكيًّا.

وحسب صحيفة "أثير" المحلية، فقد شهد سعر نفط عُمان ارتفاعًا بلغ 8 سنتات، مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الذي بلغ 62.11 دولارًا أمريكيًّا.