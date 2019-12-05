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عدن - ياسمين التهامي - عاجــــــــــــل : انفجار الوضع عسكريا بين الشرعيه والانتقالي في ابين

استفاقت محافظة ابين جنوب اليمن صباح اليوم الخميس على وقع اشتباكات مسلحة بين الانتقالي والشرعية . وأكد شهود عيان أندلاع أشتباكات عنيفة بين طلائع اللواء الأول حماية رئاسية وقوات الحزام الأمني القادمة من زنجبار صوب مديرية أحور الواقعة شرقي محافظة أبين . جديد اب برس : صحيفة سعودية ترعب الرئيس هادي وتكشف عن طلب خطير ... عيدروس الزبيدي يتهم حزب الإصلاح بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض. ​ ​ ​ اطلق على عمه الراحل علي عبد الله صالح هذا الوصف الذي لم يسبقه اليه احد...هل تذكرون الخائن الذي باع عمه الرئيس صالح بتراب الفلوس...شاهد كيف اشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements ​ وأضاف شهود العيان بأن الأشتباكات مازالت مستمرة حتى ساعة كتابة هذا الخبر. هذا وتأتي هذةالتطورات بعيد تقدم "قوات الشرعية" بتنسيق مع قيادة "التحالف العربي" والجانب السعودي . في حين أكدت مصادر مطلعة بأن قيادة التحالف شرعت في التحرك لوقف احتتدام هذة الأشتباكات المتواصلة بين الجانبين.

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