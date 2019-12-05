شكرا لمتابعة خبر عن فنانة لبنانية حسناء ومثيرة تتحدى علماء السعودية وتثير جنون السعوديين وترفع اشارة الصليب في قلب العاصمة السعودية..شاهد ردة الفعل الصاعقة من قبل الجمهور السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فنانة لبنانية حسناء ومثيرة تتحدى علماء السعودية وتثير جنون السعوديين وترفع اشارة الصليب في قلب العاصمة السعودية..شاهد ردة الفعل الصاعقة من قبل الجمهور السعودي

2019/12/05 الساعة 10:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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