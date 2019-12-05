شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: أمير قطر السابق يخطف قلوب السعوديين ويقف منتصبًا بجوار زوجته موزة لترديد النشيد الوطني السعودي.. شاهد كيف جاءه الرد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأمير قطر السابق، حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته موزة المسند، وهما يقفان للنشيدين الوطنيين السعودي والبحريني، قبل بدء اللقاء الذي انتهى بفوز السعودية بهدف وحيد.

وسبق ذلك موقف لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الوقوف، خلال عزف النشيد الوطني لمملكة البحرين، قبل مباراة له بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال مغردون تعليقا على الصورة:

امير #قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة المسند يقفان للنشيدين الوطنيين السعودي والبحريني خلال حضورهما مباراة المنتخبين في #كأس_الخليج. السعودية أحيت حظوظها في التأهل الى نصف النهائي بفوزها على البحرين ٢-صفر. pic.twitter.com/N5VTigqfgG— ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) امير #قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة المسند يقفان للنشيدين الوطنيين السعودي والبحريني خلال حضورهما مباراة المنتخبين في #كأس_الخليج. السعودية أحيت حظوظها في التأهل الى نصف النهائي بفوزها على البحرين ٢-صفر. pic.twitter.com/N5VTigqfgG — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) December 1, 2019

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