شاهد: بعد إنجي خوري .. بطلة ”باب الحارة” الفنانة شمس الملا تفجر موجة غضب شديدة في الإمارات بنشر صورها الفاضحة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تسببت الإطلالات الجريئة للفنانة السورية شمس الملا في أزمة كبيرة لها بالإمارات وسط مطالب بطردها ، أسوة بمواطنتها الراقصة السورية انجي خوري . وتتعمد الملا التي اشتهرب بدورها في مسلسل باب الحارة ، الظهور بملابس فاضحة تكشف عن جسدها في محاولة للصعود الفني السريع على حساب التقاليد والأعراف ، غير آبهة لأي انتقادت ما زاد الغضب نحوها . جديد الخليج 365: Advertisements ونشرت نجمة باب الحارة التي قامت فيه بدور صفا ، صور خادشة للحياء على مواقع التواصل الإجتماعي ليؤكد جمهورها أنها تجاوزت المحظور ، وأنه يجب إبعادها عن الدولة .

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