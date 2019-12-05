العثور على جثة فتاة مدفونة في يطا جنوب الخليل

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عثر اليوم الخميس، على جثة فتاة مدفونة في بلدة يطا جنوب الخليل. وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة فتحتا تحقيقا للتعرف على ملابسات القضية. جديد الخليج 365: Advertisements يذكر أن الشرطة عثرت امس، على الشاب قتيبة أبو الرب 18 عاما، مشنوقا داخل بركس في بلدة جلبون شرق جنين، وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان واحالته لمعهد الطب العدلي للوقوف على السبب الحقيقي والمباشر للوفاة.

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