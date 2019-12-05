مليشيا الحوثي تفرض إتاوات على ملاك آبار الماء بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء قالت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية فرضت إتاوات كبيرة على ملاك آبار المياه، في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم ضمن مسلسل نهبها المنظم وابتزازها المتواصل في مناطق سيطرتها.

Advertisements وتابعت المصادر، أن المليشيات الحوثية هددت من يرفضون الدفع بإيقاف عمل آبارهم الخاصة، وتلفيق تهم باطلة ضدهم. وأضافت المصادر، أن الحوثيين يتعمدون نشر شائعات في سياق حملتهم بأن تلك الآبار ملوثة. يذكر أن الابتزاز الحوثي طال كل القطاعات التجارية ورجال المال والأعمال في تلك المناطق

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