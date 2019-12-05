مأرب.. مدير الشرطة يتفقد النقاط الأمنية بمداخل المحافظة ويثني على جهودها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تفقد مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى حُميد ،اليوم الأربعاء، النقاط الأمنية المرابطة في عدد من مداخل مدينة مأرب، واطلع على الجهود التي يبذلها الضباط والأفراد في تلك النقاط لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.



وأشاد العميد حميد بما يقدمه ضباط وأفراد النقاط الأمنية من نموذج متميز في التفاني والتضحية واليقظة الأمنية من أجل تأمين حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، موجهاً بالحرص على وضع المواطن بعين الاعتبار، وتقديم نموذج راق في التعامل معهم بما يعزز من النظرة الإيجابية التي يحظى بها أمن محافظة مأرب.

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وذكر أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن تحتاج مزيدا من اليقظة والحس الأمني العالي والانضباط في الأداء، والتعامل الحازم تجاه من تسول له نفسه العبث بالسكينة العامة.. مشيراً إلى أن ماتشهده المحافظة من حالة استقرار أمني يمثل نموذجاً ناجحاً يجب البناء عليه والانطلاق نحو الأفضل.

بدوره لفت أركان قوات الأمن الخاصة بالمحافظة عبدالله الصبري إلى ماتقدمه النقاط الأمنية من جهود جبارة لتحقيق الأمن والاستقرار نابعة من إدراكها واستشعارها لأهمية المرحلة الراهنة.

وأكد حرص الضباط والأفراد على تقديم النموذج المتميز في أدائهم، بما يجعل المواطنين يشعرون بالرضا عن الأجهزة الأمنية وجهودها.