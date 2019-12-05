شبوة.. مسام يتلف 1600 لغم وقذيفة غير منفجرة خلفتها مليشيا الحوثي في بيحان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نفذ مشروع “مسام” عملية إتلاف وتفجير لـ (1600) لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.



وتعد هذه العملية الثامنة من نوعها على مستوى مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة .

Advertisements

وقال المشرف العام للفرق الهندسية في شبوة المهندس عبدالله سالم حسن إن الفرق العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان تمكنت منذ بدأ العمل في المشروع، من تطهير وتأمين 30 حقلا ومنطقة ملغومة، نزعت الفرق منها حوالي 23 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.

وتابع أن عملية التفجير التي نفذتها فرق “مسام” تشمل 400 لغم و 250 عبوة ناسفة ، فيما البقية تنوعت ما بين قذائف غير منفجرة وذخائر.

ولفت إلى أن جميع المناطق و الحقول التي تم تأمينها تعد من المناطق ذات التأثير العالي كونها مناطق زراعية ومناطق رعي وتجمعات سكنية وفيها آبار المياه ومدارس وطرقات المدنيين