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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. مسام يتلف 1600 لغم وقذيفة غير منفجرة خلفتها مليشيا الحوثي في بيحان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نفذ مشروع “مسام” عملية إتلاف وتفجير لـ (1600) لغم وقذيفة غير منفجرة وعبوات ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة.
وتعد هذه العملية الثامنة من نوعها على مستوى مديريتي بيحان وعسيلان في محافظة شبوة .
وقال المشرف العام للفرق الهندسية في شبوة المهندس عبدالله سالم حسن إن الفرق العاملة في مديريتي بيحان وعسيلان تمكنت منذ بدأ العمل في المشروع، من تطهير وتأمين 30 حقلا ومنطقة ملغومة، نزعت الفرق منها حوالي 23 ألف لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة.
وتابع أن عملية التفجير التي نفذتها فرق “مسام” تشمل 400 لغم و 250 عبوة ناسفة ، فيما البقية تنوعت ما بين قذائف غير منفجرة وذخائر.
ولفت إلى أن جميع المناطق و الحقول التي تم تأمينها تعد من المناطق ذات التأثير العالي كونها مناطق زراعية ومناطق رعي وتجمعات سكنية وفيها آبار المياه ومدارس وطرقات المدنيين
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