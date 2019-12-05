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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق بطولة الفقيد صنح مبروك زعبنوت في مديرية شحن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
انطلقت اليوم مباريات دوري كرة القدم لبطولة الفقيد صنح مبروك زعبنوت برعاية واشراف من السلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة بالمديرية
وخلال الافتتاح القى مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت كلمة رحب فيها بالفرق المشاركة بالبطولة مؤكدا اهمية الرياضة في تطوير مواهب وقدرات الشباب والعمل بروح الفريق الواحد وتقبل الفوز والخسارة بروح رياضية
مثمنا المواقف الوطنية للفقيد صنح مبروك زعبنوت الذي كان لمسيرتة الاسهامات الخالدة خدمة لمديرية شحن ارضا وانسانا
من جانبة اوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية الاستاذ مهدي زعبنوت ان بطولة الفقيد صنح مبروك زعبنوت تنطلق من 4 ديسمبر الى منتصف الشهر الجاري
مؤكدا ان الفريق الفائز بالبطولة سوف يتوج بكاس الفقيد وسوف يحصل على جوائز قيمة
هذا وتصدر فريق صقور فوجيت 2 مقابل لاشي امام نظيرة فريق مزيونة وحظيت البطولة بحضور جماهيري كبير
حضر افتتاح البطولة العميد الركن كامل زعبنوت قائد حرس حدود محافظة المهرة والشيخ احمد سهيل زعبنوت شيخ عام قبيلة زعبنوت بالمملكة العربية السعودية والاستاذ عوض عبدالله زعبنوت مدير الاستثمار بالمديرية ومدير مكتب الإعلام بالمديرية وسيم صادق محمد عبدة ومدير مكتب الاراضي سعد سهيل زعبنوت.
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