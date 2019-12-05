مدير عام مديرية المسيلة يستقبل وفد الهيئة العمانية الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أستقبل فضل صلاح الدحيمي مدير عام مديرية المسيلة ، اليوم وفد الهئية العمانية الخيرية ، وخلال اللقاء تم الإطلاع على كشف أسماء الأيتام التي رُفعت سابقاً من المديرية وعددهم (12) يتيماً ، وكذلك المنازل التي أُعتمدت من قبل الهئية العمانيه للأُسر الفقيرة وعددها ( 7 ) منازل .



حيث قامت الهيئة العمانية بزيارة ميدانية للتعرف على الأيتام بصورة مباشرة ، وكذلك لأصحاب المنازل التي تم إعتمادها لتلك الأُسر وتعبئة الأستمارات التي تخص الهيئة ، كما طالبوا السلطة بالمديرية بتقديم ملفات للأيتام مستكملة كافة الوثائق وتقديمها إلى مكتب صندوق الرعاية الإجتماعية م/ المهرة .

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من جانبه تقدم الأستاذ فضل صلاح الدحيمي مدير عام المسيلة ، بجزيل شكره وعظيم إمتنانه لوفد الهئية العمانية ، للجهد الكبير الذي تقوم به لتقديم المساعدات لجميع المواطنين بالمحافظة عموماً ، وبمديرية المسيلة بشكلاً خاص .

كما تقدم الدحيمي بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لسلطنة عُمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ، لما تقدمه الجاره الوفيّة عُمان لمحافظة المهرة وكافة مديرياتها من مساعدات إنسانية في كافة المجالات ومناحي الحياة ، وهذا ليس بالجديد على سلطنة الخير والعطاء ، وما هذا إلا خير دليل على إستشعار الأشقاء بالسلطنة بروح الأخوة الصادقه إتجاه أخوانهم بمحافظة المهرة .

من جانبه شكر الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعبّاد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المسيلة ، وفد الهيئة العمانية الخيرية ، لما يبذلونه من جهد كبير في إصال المساعدات لمستحقيها في مديرية المسيلة وبالمحافظة عموماً ، مؤكداً على الروابط الأخويه المتينه بين الشعب العماني الشقيق والشعب اليمني ولا سيما المجتمع المهري،مثمناً الدور الذي تلعبة عُمان بالمهرة من خلال تقديم المعونات والمساعدات الإنسانية في جميع المجالات ، كيف لا وهي صاحبة الأيادي البيضاء والسبّاقة دائماً وابداً .

حضر اللقاء الأستاذ عبدالرحمن عبدالله باعبّاد الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية ، وأعضاء الهئية الإدارية بمحلي المسيلة ، والأستاذ عبدالله سالم نيمر منسق محافظة المهرة لدى الهئية العمانية .