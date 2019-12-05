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القميري يزور معرض التراث المهري

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اليمن العربي - المهرة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

القميري يزور معرض التراث المهري

الخليج 365 - المهرة

شارك مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المهرة الأستاذ محمود القميري، بالعاصمة المؤقتة عدن، في ورشة المجتمع المدني للتوعية بحقوق الطفل ومبادئ الحماية في ظروف النزاعات، التي نظمتها وزراة حقوق الإنسان ومنظمة الطفولة اليونيسيف بالعاصمة المؤقتة عدن .

 

وتأتي الورشة التي أقيمت برعاية وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، ضمن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان.

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من جهتة أخرى زار مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمهرة، معرض التراث المهري، بمدينة عدن وتبرع بمبلغ مالي للقائمين على المعرض في روضة صيرة النموذجية الدولية.

 

وسيشارك القميري، في ورشة عمل أخرى مرتقبة خلال الفترة من8 إلى 12 من الشهر الجاري بمقر الوزارة بعدن.

 

وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أشادت بدور محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت دعمه لمكتبها بالمحافظة وجهوده في تذليل الصعوبات التي تواجهه وتعتزم  الوزارة تكريم  المحافظ باكريت بدرع  حقوق الإنسان لعام 2019م تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الجانب.

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