إقرار اعتماد رحلة خارجية بمطار الريّان على هذا النحو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

أقرت الخطوط الجوية اليمنية اعتماد رحلة خارجية رسمية لمطار الريان الدولي بالمكلا، من وإلى العاصمة المصرية القاهرة كل يوم أحد وذلك بعد ترتيب جدولة الرحلات الخارجية، وسيتم العمل بهذه الرحلة ابتداءً من يوم 15 ديسمبر 2019م.



وسيكون خط الرحلة على النحو التالي:

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القاهرة- الريان- القاهرة

تقلع من القاهرة الساعة "السادسة" صباحاً، تصل الريان الساعة "العاشرة والنصف" صباحاً، ثم تقلع من الريان الى القاهرة الساعة 30`12 ظهراً .

يأتي ذلك عقب إعادة تشغيل مطار الريان الاسبوع الماضي ووصول أول طائرة من القاهرة الأربعاء الماضي بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات .