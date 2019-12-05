عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لغم حوثي يقتل خمسة أطفال في الحديدة

الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

قتل خمسة أطفال، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.



وأكدت مصادر محلية، أن خمسة أطفال قتلوا أثناء عبثهم بعبوة ناسفة زرعها الحوثيون في وقت سابق في قرية المنقم بمديرية الدريهمي، جنوب مدينة الحديدة.

وأودت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية منذ حربها على اليمنيين، بحياة وإصابة مئات اليمنيين، وفق تقارير حقوقية.

وذكرت المصادر أن أسماء الأطفال الضحايا:

ـ عبدالسلام عبدالله مسعود (7 سنوات)

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ـ أماني عمر صغير (7 سنوات)

ـ مراد أحمد مشروعي (8 سنوات)

ـ عبدالله مسعود (8 سنوات)

ـ سيد عمر يحي (13 سنة).

في ذات السياق، أصيب طفلان برصاص ميليشيات الحوثي، الأربعاء، في منطقة المتينة جنوبي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصادر طبية في مستشفى الخوخة، قولها، إن الطفلة عهود صدام أحمد عبدالله (8 سنوات)، والطفل عبده أحمد عبدالله (10 سنوات) أصيبا بطلقات نارية أطلقتها ميليشيات الحوثي.

وبحسب المركز، فإن ميليشيات الحوثي تواصل جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في الحديدة، لافتاً إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي التي راح ضحيتها آلاف الجرحى والقتلى منذ إعلان الهدنة الأممية قبل حوالي عام في الحديدة.